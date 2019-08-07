Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским

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По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы.

Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в «нормандском формате». Сообщает пресс-служба Президента РФ.

По сообщению Украинской стороны президенты обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибло четверо украинских военнослужащих. Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне.