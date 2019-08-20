Медведев уволил замглавы председателя Пенсионного фонда Иванова в связи с утратой доверия

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Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

"В настоящее время идут плановые проверки в соответствии с программами внутреннего контроля и внутреннего аудита", — добавили в ПФР.

Иванова задержали в июле, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2017-2019 годы он получил от "неустановленных лиц" не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.

В этом ему помогал бывший сотрудник ФСБ, директор департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин, которого сейчас подозревают в посредничестве.

Обвинение считает, что неизвестные ежемесячно переводили на счет Копейкина 200 тысяч рублей, которые потом передавались Иванову.

Бывшему заместителю главы ПФР грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, свою вину он признал. Сейчас он находится в СИЗО.

Источник: https://ria.ru/