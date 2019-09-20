Путин повысил зарплату госслужащим

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19 сентября Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы госслужащих. С первого октября некоторые категории государственных работников получат надбавку к зарплате в размере четырех процентов.

Размер оклада увеличится у работников Министерства иностранных дел, дипломатических представительств, консульств и у рядовых сотрудников с дипломатическим рангом.

Напомним, что с первого октября также будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Этой весной премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

В последний раз зарплаты чиновников поднимали в начале 2018 года, тогда они так же выросли на четыре процента.

Источник: https://tv.rbsmi.ru/