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Путин повысил зарплату госслужащим

19 сентября Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы госслужащих. С первого октября некоторые категории государственных работников получат надбавку к зарплате в размере четырех процентов.

Размер оклада увеличится у работников Министерства иностранных дел, дипломатических представительств, консульств и у рядовых сотрудников с дипломатическим рангом.

Напомним, что с первого октября также будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Этой весной премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

В последний раз зарплаты чиновников поднимали в начале 2018 года, тогда они так же выросли на четыре процента.

Источник: https://tv.rbsmi.ru/

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Категория: Новости / Официальные новости

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