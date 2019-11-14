В лесах на территории геленджика проводятся противопожарные рейды

/Официальные новости/

На территории лесного фонда, расположенного в границах муниципального образования город-курорт Геленджик введён особый противопожарный режим.

В связи с этим леса в разных районах курорта прочёсывают специальные мобильные группы. Сегодня утром прошёл противопожарный рейд в лесах Дивноморского внутригородского округа, где произрастают в природе бесценные пицундские сосны и можжевельник.

Сотрудниками администрации округа, Лесопожарного центра, МЧС России, казачества проводятся патрулирования по местам скопления туристов, предпочитающих отдых на природе. Участники рейдовых групп не устают объяснять людям, что находится в данный момент в лесах и, тем более разжигать костры, строжайше запрещено.

Так сегодня утром в лесном массиве, далеко от трассы была обнаружена палатка, в которой расположился художник. Не успев разложить свой мольберт, он уже был предупреждён о соблюдений требований особого противопожарного режима.

Уважаемые жители и гости Геленджика, погода стоит засушливая и ветреная, очень много опалой листвы и хвои, пожар может вспыхнуть от малейшей искры и распространиться на огромную территорию. Будьте предельно осторожны с открытым огнём даже на придомовом участке и, пожалуйста, воздержитесь от прогулок в лесу.

При обнаружении возгораний, срочно звоните по телефонам 051, 101, 112, 2-08-95. Будьте внимательны и осторожны!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик