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Владимир Синяговский: На съезде «Единой России» будут поставлены задачи по улучшению жизни граждан

На съезде партии «Единая Россия» будут поставлены новые задачи, нацеленные на улучшение качества жизни всех россиян. Об этом «Парламентской газете» сказал член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

«23 ноября в Москве пройдёт съезд партии «Единая Россия». Это важное мероприятие не только для однопартийцев, но и для страны в целом. В одном месте соберутся те, мнению которых доверяет народ. Будут приняты важные решения, поставлены новые задачи для улучшения качества жизни россиян, а также обсуждены самые актуальные проблемы», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что представители «Единой России» есть во всех органах власти и сферах деятельности, а за каждым членом партии закреплена конкретная программа действий.

«Съезд обязательно посетит Президент РФ Владимир Путин. Именно он из года в год задаёт верный вектор развития партии на следующий год», — заключил Синяговский.

Как ранее заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, XIX съезд партии, запланированный на 23 ноября 2019 года, должен стать «исключительно электоральным». По его словам, одной из основных целей съезда станет оценка прошедших выборов, обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую и запуск кампании 2021 года. На съезде ожидается выступление Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра, лидера партии Дмитрия Медведева.

Источник: https://www.pnp.ru/politics/deputat-na-sezde-edinoy-rossii-budut-postavleny-zadachi-po-uluchsheniyu-zhizni-grazhdan.html

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Категория: Новости / Официальные новости

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