Изменить решение о смене пенсионного фонда можно до конца декабря

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Граждане, которые в течение 2019 года подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода.

Для этого необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи уведомления через портал Госуслуг необходима электронная квалифицированная подпись. Она выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России.

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг.

Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря.. Наибольшая часть уведомлений предоставлена через портал Госуслуг. Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна из новых мер, введенных с 2019 года. Помимо этого, также ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений. Оба изменения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика к другому.

Источник: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края