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В 2019 году в Новороссийске введено в эксплуатацию больше жилья, чем годом ранее

Показатель ввода жилья в Новороссийске за 2019 год увеличился на 6,6 процента. В прошлом году в городе введено в эксплуатацию 304 450, 17 квадратных метров жилья.

Это 89 многоквартирных домов с общей жилой площадью 156 827, 22 кв.м. и 1118 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 147 622, 95 кв.м.

Для сравнения, в 2018 году было введено в эксплуатацию 285 653, 5 квадратных метров жилья: 41 многоквартирный дом и 202 частных домовладения.

Строительство жилья – одно из важнейших направлений в реализации национальных проектов, позволяющих решить вопросы улучшения демографической ситуации. Говорить о том, что в городе строится слишком много жилья, считаю в корне неверно.  Новороссийск для постоянного проживания выбирают с каждым годом всё больше жителей других регионов. Это хорошо в первую очередь тем, что к нам едут работать специалисты различных узких специальностей, например, в области медицины и образования.

Источник: пресс-служба администрации

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Категория: Новости / Официальные новости

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