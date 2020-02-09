В порту «Новороссийск» пресечен ввоз 121 тонны зараженных мандаринов из Египта
В морском порту «Новороссийск» специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведен фитосанитарный контроль партии мандаринов весом 121 тонна, прибывших из Египта.
В ходе досмотра выявлен в живом состоянии карантинный для РФ объект - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.).
Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партия мандаринов запрещена к ввозу.
Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды семечковых и косточковых, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.
Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора
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