/Официальные новости/

В порту «Новороссийск» пресечен ввоз 121 тонны зараженных мандаринов из Египта

В морском порту «Новороссийск» специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведен фитосанитарный контроль партии мандаринов весом 121 тонна, прибывших из Египта.

В ходе досмотра выявлен в живом состоянии карантинный для РФ объект - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.).

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партия мандаринов запрещена к ввозу.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды семечковых и косточковых, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Пограничники сообщают...

В почтовых отделениях Краснодара, Сочи и Новороссийска начали  выдавать Паспорта болельщика

Ключевая ставка снизилась до минимального уровня за всю историю инфляционного таргетирования

В порту «Новороссийск» пресечен ввоз 121 тонны зараженных мандаринов из Египта

ФЕСТИВАЛЬ ЮНОШЕСКИХ СМИ И КИНОСТУДИЙ "ВОЛЖСКИЕ ВСТРЕЧИ-31" ОБЪЯВЛЯЕТ СТАРТ!

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!