Причины стабильного спроса на потребительские кредиты

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Спрос на потребительские кредиты остаётся стабильным. У такого явления есть немало предпосылок. С актуальными и привлекательными предложениями рынка ознакомит ссылка https://www.banki.ru/products/credits/alfabank/.

На чём основываются популярность и востребованность потребительских кредитов? Прежде всего, они обусловлены широким перечнем открывающихся преимуществ и возможностей. Среди ключевых стоит выделить простоту в части оформления, прозрачность и понятность представленных алгоритмов. Обычно к потенциальному заёмщику предъявляется минимальный набор требований. Понятно, что у любого банковского продукта имеются не только достоинства, но и недостатки. Представленный не является исключением.

Потребительским кредитом принято называть займ, при котором денежные средства, полученные от кредитора, направляются для приобретения товаров и услуг различного назначения. Часто представленный продукт бывает целевым. Если говорить проще, банк и клиент точно знают, на что будут потрачены выделенные средства. Посредством потребительского кредита, клиент может, к примеру, сделать ремонт в квартире, оплатить образование ребёнка, приобрести путевки или купить любой товар широкого потребления.

К числу основных плюсов продукта, можно отнести минимальное число бюрократических проволочек. Процедура получения кредита отличается высокой скоростью. Томительное ожидание можно исключить. Обычно речь идёт о небольшой по банковским меркам сумме. Если нет чёткого целевого назначения, средства допустимо использовать по личному усмотрению. В последнем случае нет необходимости предоставлять доказательства.

Получить потребительский кредит имеют шанс даже обладатели плохой кредитной истории. Очень часто можно обойтись без официального трудоустройства, поручителей и предоставления обеспечения. Нет необходимости оформлять страховку

Недостатков не так много, но они всё же имеются. Процентная ставка может оказаться высока. При этом далеко не всегда. Многие финансовые учреждения готовы практиковать индивидуальный подход и идти на уступки клиентам. Срок погашения потребительского кредита редко превышает год. Средства придётся возвращать, причём с процентами, но к этому нужно быть готовым ещё на старте.

Евгений Счастливый