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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Славянске-на-Кубани

Во вторник, 31 января 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в г. Славянске-на-Кубани по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Славянского межрайонного следственного отдела (г. Славянск-на-Куба ни, ул. Полковая, 232).

Записаться на прием можно непосредственно в Славянском межрайонном следственном отделе или по телефону: 8 (861-46) 4-13-26.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Официальные новости

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