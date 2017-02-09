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/Официальные новости/

Смирнов вернулся в кресло главы Краснодарского избиркома

Его переизбрали на первом заседании нового состава.

лены городской избирательной комиссии провели сегодня тайное голосование, по итогам которого новый состав возглавил старый председатель Олег Смирнов. Заседание и голосование прошло под чутким контролем присутствовавшего председателя краевой избирательной комиссии Алексей Черненко. Он отметил, что к работе избирательной комиссии Краснодара никто не возникало претензий: - Краснодарская комиссия — в числе передовых в крае, на протяжении многих лет работала без нарушений. Новый состав будет выполнять свои функции до 2022 года. Смирнову будут помогать его заместитель Борис Кузьмин и секретарь Вероника Михеева.

Источник: http://newkuban.ru/novosti/smirnov-vernulsya-v-kreslo-glavy-kr

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Категория: Новости / Официальные новости

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