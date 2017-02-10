В Новороссийске собрались дипломаты

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Накануне профессиональног о праздника дипломатических работников, который ежегодно отмечается в нашей стране 10 февраля, в библиотеке имени Э.Э. Баллиона в Новороссийске провели встречу молодёжи с дипломатами разных стран. Вёл её советник главы администрации города Новороссийска по внешним связям Павел Михайлович Покусаев.

Как пояснил Павел Михайлович, эта интересная инициатива принадлежит главе города Игорю Дяченко, который в прошлом году впервые присутствовал на подобном мероприятии и рекомендовал продолжить формат таких встреч в будущем. Это отличный стимул для студентов, изучающих иностранные языки, определить направление в будущей работе. Ведь не секрет, что дипломатами становятся только лучшие студенты ведущих ВУЗов страны. Те, кто не ленится в учёбе, много читает дополнительной литературы и имеет обширный кругозор.

Что касается самого праздника, то он был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического работника и отмечать его 10 февраля».

Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитическ ого ведомства России.

К середине 17 века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительств а в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше. В 1718-1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения. Первое — политический департамент (или секретная канцелярия) — занималось приемом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой наших дипломатов за границу, дипломатической перепиской, составлением протоколов и другой документации. Второе отделение — «публичная экспедиция» — отвечало за хозяйственные и почтовые дела, а также за вопросы, связанные с населением, живущим в пограничных губерниях. Однако отсчет времени своего существования современное Министерство иностранных дел ведёт с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом министров и другими министерствами. Постепенно МИДу были переданы все важнейшие внешнеполитическ ие вопросы, и к 1913 году, благодаря грамотной и профессиональной работе дипломатов, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который в 1920-х годах, под руководством Льва Троцкого, провёл большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, был заключён Рапалльский договор с Германией, установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока.

Огромную работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны по созданию и укреплению антифашистской коалиции, наши дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическ ому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихооке анском регионе.

В 1946 году внешнеполитическ ому ведомству СССР было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД было преобразовано в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с одновременной передачей ему функций Министерства внешнеэкономичес ких связей. После распада Советского Союза МВС прекратило своё существование, а его правопреемником стало Министерство иностранных дел РФ.