В Новороссийске собрались дипломаты
Накануне профессиональног
Как пояснил Павел Михайлович, эта интересная инициатива принадлежит главе города Игорю Дяченко, который в прошлом году впервые присутствовал на подобном мероприятии и рекомендовал продолжить формат таких встреч в будущем. Это отличный стимул для студентов, изучающих иностранные языки, определить направление в будущей работе. Ведь не секрет, что дипломатами становятся только лучшие студенты ведущих ВУЗов страны. Те, кто не ленится в учёбе, много читает дополнительной литературы и имеет обширный кругозор.
Что касается самого праздника, то он был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического работника и отмечать его 10 февраля».
Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитическ
К середине 17 века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительств
После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который в 1920-х годах, под руководством Льва Троцкого, провёл большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, был заключён Рапалльский договор с Германией, установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока.
Огромную работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны по созданию и укреплению антифашистской коалиции, наши дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическ
В 1946 году внешнеполитическ
В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений нашей страны с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно Президенту Российской Федерации. На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает большое число первостепенных задач, среди которых — реализация внешнеполитическ
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