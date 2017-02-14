Правительство поддержало законопроект об увеличении суммы передаваемой на ведение индивидуального инвестиционного счёта до 1 миллиона рублей

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Правительство поддержало законопроект увеличивающий совокупную суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта в течение календарного года его открытия, до 1 млн рублей

Законопроект направлен на увеличение совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта в течение календарного года его открытия, до 1 млн рублей (в действующей редакции – 400 тыс. рублей).

Проект федерального закона №48395-7 «О внесении изменений в статью 102-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"» внесён депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским и О.А.Николаевым

Законопроект направлен на увеличение совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта в течение календарного года его открытия, до 1 млн рублей (в действующей редакции – 400 тыс. рублей). При этом одновременное увеличение на эту же величину инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесённых налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счёт, не предусмотрено.

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность инвестиций в инструменты фондового рынка для частных инвесторов, в том числе за счёт налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.