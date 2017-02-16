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/Официальные новости/

Администрация Новороссийска продает ВАЗ-21213 1995 года выпуска

Администрация Новороссийска выставит на торги несколько помещений, земельные участки и автомобиль ВАЗ-21213 1995 года выпуска. Полные перечень объектов недвижимости и другого имущества указан в постановлениях №№1414, 1415 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Новороссийск для продажи» опубликованных на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

Объекты указанные в постановлениях будут проданы на аукционе с открытой формой подачи предложений. Если аукцион по продаже объектов  будет признан несостоявшимся, посредством публичного предложения.

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Категория: Новости / Официальные новости

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