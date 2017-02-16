В Геленджике по инициативе прокуратуры принято решение о снижении единого налога на вмененный доход

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В прокуратуре г. Геленджика под председательством прокурора города состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, в которо1 приняли участие глава города-курорта, председатель и депутаты Думы муниципального образования, начальник ИФНС России по г. Геленджику, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты города-курорта и представители бизнес-сообщества.

Основной темой совещания являлась практика применения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик устанавливаемых органом местного самоуправления значений корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, необходимого при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД).

На протяжении ряда последних лет значения корректирующего коэффициента, установленного решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27.11.2009 № 332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», оставались неизменными, в связи с чем органом местного самоуправления в целях повышения доходов местного бюджета, в ноябре 2016 года принято решение об увеличении с 1 января 2017 года указанных показателей до максимально возможных значений.

Как показал финансовый анализ, проведенный прокуратурой города Геленджика при рассмотрении обращения предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта, в результате принятия указанного решения, начиная с 2017 года, существенно возросла сумма ЕНВД, подлежащая уплате.

Например, темп роста налоговой нагрузки для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, составил 325% в год и 336% за 1 квартал; для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли в стационарных условиях, – 227 % в год и 421% за 1 квартал; для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания парикмахерских услуг, – 155,8% в год и 167% за 1 квартал (1 рабочее место).

Поскольку приведенные обстоятельства могли создать условия для ухода предпринимателей «в тень» и сокращения числа рабочих мест, по итогам совещания было принято совместное решение о необходимости рассмотрении на ближайшей сессии Думы муниципального образования город-курорт Геленджик вопроса о снижении налогового бремени на предпринимателей.

Источник: Прокуратура края