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Рыночным торговцам непродовольственными товарами придётся закупать кассовые аппараты

Распоряжением правительства РФ от 14 апреля 2017 года №698-р. Утверждён перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведённых для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику. Это позволит обеспечить защиту прав потребителей непродовольственных товаров, усилить контроль за реализацией товаров в целях исполнения обязательств по уплате налогов.

В перечненепродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой техники, одежда, кроме: белье нательное, платки носовые из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных.
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные. Кожа и изделия из кожи, кроме: 
детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали всего 17 наименований.

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Категория: Новости / Официальные новости

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