Вениамин Кондратьев и губернатор префектуры Ямагути Цугумаса Мураока подписали соглашение о сотрудничестве

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Документ был подписан сегодня в краевой столице. Соглашение предполагает взаимодействие между регионами, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, в таких сферах, как торговля, экономика, культура, спорт, образование, наука и туризм.

Планируется расширение торговли и инвестиций, установление контактов между образовательными и научными, культурными и спортивными организациями, сотрудничество в туристической сфере с целью увеличения количества туристов с обеих сторон.

– Надеюсь, соглашение будет не рамочным, а реальным, и мы сможем установить прочные экономические и дружеские взаимоотношения. Япония по расстоянию страна далекая, но мы можем сделать ее ближе: создать условия, чтобы жители наших регионов могли познакомиться с культурой, традициями и обычаями друг друга, – подчеркнул глава Краснодарского края.

Цугумаса Мураока, в свою очередь, отметил своевременность подписания ввиду того, что следующий – 2018 год – перекрестный год России и Японии.

– Думаю, что соглашение придаст новый импульс для развития отношений между регионами, – добавил губернатор префектуры Ямагути.

Напомним, о необходимости налаживать взаимоотношения между странами говорили Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках визита главы государства в префектуру Ямагути.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края