Владимир Путин высоко оценил вклад Краснодарского края в развитие российско-японских отношений

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По итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Президент России отметил значимость развития межрегиональных связей стран.

Глава государства подчеркнул, что Япония является важным и перспективным партнером для России, с которым возможно решать сложные вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга.

– Приветствуем активизацию межрегиональных связей. В рамках нынешнего визита подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и префектурой Ямагути, – добавил Владимир Путин. – Таким образом, реализация личной инициативы Премьер-министра Японии, с которой он выступил на переговорах в декабре прошлого года, вступила в свою завершающую фазу в этой части.

Напомним, накануне в Краснодаре в рамках визита губернатора префектуры Ямагути Цугумаса Мураока было заключено соглашение о сотрудничестве между регионами. Подписи в документе поставили Вениамин Кондратьев и Цугумаса Мураока. Соглашение предполагает взаимодействие администрации Краснодарского края и префектуры Ямагути в экономике, культуре, спорте, образовании, науке и туризме.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края