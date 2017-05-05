Россия первой в мире вводит стандарт на нагреваемый табак

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Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт ) подписан приказ № 345-ст об утверждении национального стандарта ГОСТ Р 57458-2017 «Табак нагреваемый. Общие технические условия».

В последнее время на рынке десятков стран появились новые виды табачных продуктов, в том числе, «табак нагреваемый», используемый в системах и инновационных продуктах, разработанных ведущими мировыми производителями, в форме нагреваемых табачных палочек (стиков) или табачных капсул. Во время процесса потребления этих продуктов возникает аэрозоль, химический состав которого значительно отличается от дыма сигареты, в том числе и по уровню содержания вредных веществ.

В то же время, до настоящего момента никаких стандартов на данный вид продукции не существовало, и Российская Федерация стала первой страной, где национальный стандарт на нагреваемый табак вступит в силу.

Новый стандарт разработан для того, чтобы к новой продукции можно было предъявить технические требования и установить методы контроля и качества. Это позволит идентифицировать продукты, которые относятся к данной категории, что обеспечит базовые требования к их качеству и безопасности и станет гарантом высокого качества. Стандарт распространятся на табак нагреваемый, предназначенный для потребления исключительно с устройством для нагрева, путем вдыхания табачного пара, образующегося без горения.

ГОСТ Р 57458-2017 заложит основу для разработки регулирования инновационной табачной продукции. Являясь членом Международной организации по стандартизации (ИСО), Россия также готова выступить с инициативой разработки международного стандарта на нагреваемый табак.

Стандарт на нагреваемый табак разработан ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (г. Краснодар), внесен техническим комитетом по стандартизации № 153 «Табак и табачные изделия» и вступает в силу 1 июля 2017 года.

Источник: РОССТАНДАРТ