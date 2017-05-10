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В Каневском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия четверых депутатов

Прокуратурой установлено, что 4 депутата Совета Привольненского сельского поселения проигнорировали требования законодательства о противодействии коррупции, сведения об имущественном положении за 2015 год как в отношении себя, так и своих супруг не предоставили.

По выявленным нарушениям закона прокурором внесено представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Однако в установленный законом срок меры по досрочному прекращению полномочий депутатов представительным органом не приняты, в связи с чем прокурор направил административное исковое заявление в суд с требованием признать бездействие Совета Привольненского сельского поселения незаконным и устранить допущенные нарушения.

Судом иск удовлетворен в полном объеме.

С учетом судебного решения представительным органом вынесено решение о досрочном прекращении полномочий указанных лиц. 

Работа органов прокуратуры Краснодарского края по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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