В Каневском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия четверых депутатов
Прокуратурой установлено, что 4 депутата Совета Привольненского сельского поселения проигнорировали требования законодательства о противодействии коррупции, сведения об имущественном положении за 2015 год как в отношении себя, так и своих супруг не предоставили.
По выявленным нарушениям закона прокурором внесено представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.
Однако в установленный законом срок меры по досрочному прекращению полномочий депутатов представительным органом не приняты, в связи с чем прокурор направил административное исковое заявление в суд с требованием признать бездействие Совета Привольненского сельского поселения незаконным и устранить допущенные нарушения.
Судом иск удовлетворен в полном объеме.
С учетом судебного решения представительным органом вынесено решение о досрочном прекращении полномочий указанных лиц.
Работа органов прокуратуры Краснодарского края по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается.
Источник: Прокуратура Краснодарского края
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