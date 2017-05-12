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Жители Новороссийска начали гасить долги по коммуналке

В Новороссийске долги населения и организаций за коммунальные услуги за 1 квартал 2017 года снизились более чем на 88 млн. рублей. Сообщают в администрации Новороссийска.

Как пояснила заместитель главы города Новороссийска по экономике и финансам Светлана Калинина: «Жители и организации города, прислушались к нам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, задолженность в Новороссийске снизилась на 8,13%, что составляет более 88 млн. рублей».

По итогам 1 квартала 2017 года долги за теплоэнергию снизились на 44,4%, за электроэнергию – на 7,42%.

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Категория: Новости / Официальные новости

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