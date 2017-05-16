Начальник управления транспорта и связи администрации Новороссийска заработал за год 27 миллионов рублей

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Согласно опубликованным на официальном сайте администрации сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования город Новороссийск, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2016 год Виктор Косачёв заработал за год чуть менее 27 с половиной миллионов рублей.

Кроме того в собственности чиновника несколько эвакуаторов и - Легковой автомобиль Мерседес Бенц. Модель мерседеса не указана.

Доход главы Новороссийска за прошлый год составил 920 318. Его супруга заработала 11 188 040.

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