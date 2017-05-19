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Госдума утвердила голосование на выборах без открепительных удостоверений

Госдума во втором чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации.

Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать - не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт меняют.

Подать заявление, как поясняли в ЦИК, можно будет в территориальной избирательной комиссии (ТИК) не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за 5 дней, а также в участковой избирательной комиссии (УИК) не ранее чем за 10 дней до выборов и не позднее чем за 5 дней. Законопроект также предусматривает возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах (МФЦ).

Источник: ТАСС

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Категория: Новости / Официальные новости

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