На Кубани создадут новый населенный пункт

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Заксобрание Краснодарского края одобрило создание новой административно-территориальной единицы.

Депутаты одобрили образование новой административно-территориальной единицы края – сельского населенного пункта в Приреченском сельском округе, подчиненном г. Армавиру. По предложению Армавирской Городской Думы географическому объекту будет присвоено наименование "Учебный".

Предварительно был проведен обход местных жителей и учтено их мнение. Характерно, что 99 процентов граждан высказались в поддержку и одобрили название поселка.

Окончательное решение будет принято Правительством РФ.

Источник: Пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края