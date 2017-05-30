Судебные приставы "сделали" администарцию Туапсе доступной

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Благодаря грамотной работе судебных приставов Туапсинского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю здание администрации муниципального образования Туапсинское городское поселение стало «доступнее».

Суд обязал обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения в здание путем установки поручений лестницы на входе, а также разместить внутри здания информацию о назначении помещений, дублируемую рельефными знаками, специальными символами и указателями направления движения. Кроме того, в здании необходимо было запустить систему средств звукового информирования; оборудовать уборную с универсальной кабиной.

Отдельным пунктом в исполнительном документе было прописано устранение нарушений ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Национальный стандарт РФ Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров», утвержденного приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1171-ст путем оборудования светофоров, расположенных на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Мина, ул. Фрунзе и ул. Новороссийское Шоссе г. Туапсе средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом был реализован весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Следствием несвоевременного исполнения должником требований исполнительного документа стало вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, а также составленный работником Службы протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

После этого дело сдвинулось с места. В настоящий момент исполнительное производство окончено в соответствии со ст.47 п.1 ч.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» (фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе).

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю