Профильный комитет рекомендовал Госдуме переназначить Э.Набиуллину главой Центробанка

/Официальные новости/

Комитет по по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе назначить Эльвиру Набиуллину главой Центробанка на следующий срок.

В марте 2017 года Президент Владимир Путин внес в Госдуму представление о продлении полномочий Э.Набиуллиной, назначенной на пост главы Центробанка в 2013 году, на следующий срок.

Комитет также рекомендовал Госдуме принять к сведению годовой отчет Центробанка за 2016 год. Вопросы о назначении Э.Набиуллиной и отчете Центробанка за 2016 год будут рассмотрены Госдумой на пленарном заседании 9 июня.

Как отметил председатель Комитета рынку Анатолий Аксаков, для рассмотрения отчета Центрального Банка была создана рабочая группа из представителей трех комитетов, которая интенсивно действовала в течение двух недель. По словам Анатолия Аксакова, представленные рабочей группе материалы, в том числе в формате докладов руководителей направлений, показывают «колоссальную работу, которую провел за прошлый год Центральный Банк и по изменению своей структуры, и по совершенствованию денежно-кредитной политики, регулированию и надзору на финансовых рынках».

Он отметил значимость работы Центрального Банка по обеспечению целевого показателя по инфляции, устойчивости финансового рынка, по доступности финансовых услуг, развитию национальной платежной системы, развитию технологий и инноваций. Анатолий Аксаков приветствовал работу Центрального Банка по электронизации взаимоотношений с участниками финансового рынка и высказал пожелание ее интенсифицировать. По словам Анатолия Аксакова, рабочая группа поддержала работу Банка России по централизации надзора, созданию службы анализа рисков.

Источник: Госдума