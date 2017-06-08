На месте обанкротившегося новороссийского вагоноремонтного завода появятся новые мощности морского порта

/Официальные новости/

Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Сергея Алтухова и генерального директора ПАО «НМТП» Султана Батова.

Напомним, губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю держать на контроле проблемное предприятие, максимально сохранив коллективу рабочие места.

Накануне Новороссийский международный торговый порт выкупил имущественный комплекс Вагонреммаша. Теперь на площадях предприятия-банкрота новый собственник реализует инвестиционный проект. Здесь построят комплекс по перевалке масла с объемом единовременного хранения порядка 100 тысяч тонн, терминал по перевалке зерна, а также разместят технологические установки.

– Реализация инвестпроекта, безусловно, позволит значительно увеличить экономические показатели одного из главных логистических предприятий края. Но самое главное, о чем нужно помнить, – это коллектив Вагонреммаша, – подчеркнул вице-губернатор. – Здесь работало порядка 300 человек и необходимо не оставить их без работы, без средств к существованию. Такая задача поставлена губернатором.

По словам генерального директора ПАО «НМТП» Султана Батова, мощности порта позволят создать даже больше новых рабочих мест, чем было на вагоноремонтном предприятии. Так, на разных производственных площадках будут трудиться от нескольких десятков до нескольких сотен специалистов.

– Со многими бывшими работниками ВРЗ мы поддерживаем контакт – кому-то предлагаем перевод, кому-то – переобучение и устройство уже по новой специальности, – добавил гендиректор.

Сергей Алтухов, в свою очередь, предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители ВРЗ, ПАО «НМТП» и власти для того, чтобы эффективно и адресно решать вопросы трудоустройства всех нуждающихся.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края