Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Кропоткине

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В пятницу, 25 августа 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Кропоткине по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Кропоткинского межрайонного следственного отдела (г.Кропоткин, ул.Красная, 44).

Записаться на прием можно непосредственно в Кропоткинском межрайонном следственном отделе по телефону: 8 (861-38) 6-15-08.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю