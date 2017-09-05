Энергетикам разрешили отключать любые организации

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С октября 2017 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ», которое утверждает изменения в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии.

Указанные изменения приняты в развитие Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» и преследуют целью обеспечение своевременной оплаты за электрическую энергию и услуги по ее передаче.

Основные изменения, вносимые в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии следующие:

- Сокращение сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителя.

При наличии законных оснований для ограничения электроснабжения процедура введения ограничения в общем случае сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления электроэнергии; при этом частичное ограничение может вводиться только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони. Полное ограничение режима потребления вводится сетевой организацией только после предварительного однократного уведомления, которое должно содержать исчерпывающую, установленную законом информацию о предстоящем ограничении.

- Ограничение за любой размер задолженности.

Энергосбытовая компания имеет право инициировать ограничение электроснабжения потребителя-должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления.

- Установление обязанности самоограничения потребителем.

В случае отсутствия технической возможности ввести ограничение электроснабжения со стороны сетевой организации, в том числе по причине наличия присоединенных к сетям потребителя добросовестных субабонентов, потребитель, получивший соответствующее уведомление от сетевой организации, обязан ограничить свое потребление самостоятельно в срок, указанный в уведомлении.

Для контроля самоограничения потребитель обязан допустить представителей сетевой организации на свои объекты. Контроль самоограничения потребителя производится не позднее 10 дней с даты его введения и далее не реже чем один раз в 30 дней.

- Ограничение «неотключаемых» потребителей.

В соответствии с изменением в законодательстве при наличии законных оснований стало возможным полное ограничение электроснабжения абсолютно всех типов потребителей, в том числе ограничение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Такие потребители отключаются от электроснабжения после проведения ими мероприятий, обеспечивающих их готовность к введению ограничения.

- Расширение перечня способов уведомления потребителя.

Законом предусматривается более широкий перечень способов уведомления потребителей о введении ограничений потребления электрической энергии. По согласованию сторон договора имеется возможность использования смс-сообщений, сообщений на адрес электронной почты, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату услуг, публикацией в СМИ и рядом иных способов.

- Ограничение электроснабжения граждан-потребителей.

Для граждан-потребителей электроэнергии (за исключением граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению), ограничение потребления электроэнергии осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и ограничение электроснабжения прочих потребителей. Ограничение режима потребления в отношении граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством Российской Федерации.

- Административная ответственность.

В соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10-100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100-200 тыс. руб. – для юридических лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:

? нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;

? невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;

? необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;

? нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

? невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Источник: Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети