Поклонская сообщает «о сомнительных схемах финансирования «Матильды»

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В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования «Матильды», которые могут иметь признаки коррупционных нарушений. Среди них контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства. Выделяли конкретно под фильм "Матильда". Все эти документы передам в правоохранительные органы. Пишет депутат Госдумы на своей странице в facebook.com.

- Ранее я писала запрос в Счетную палату. Там получила ответ, что по смете "Матильда" стоила 814 миллионов 265 тысяч рублей. Источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 миллионов рублей. Конкретная сумма после всех расчётов будет известна 30 сентября. Я сделаю еще один запрос о проверке, чтобы не получилось как с другим фильмом Учителя "Сокровища Ермака". Тоже были выделены государственные деньги. Но на выходе получили фильм под удивительным названием "Позвоните Мышкину". Там разбирательства еще продолжаются. Пишет Поклонская.