О чем говорили Назарбаев и Эрдоган

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Глава государства радушно поприветствовал Реджепа Эрдогана на казахстанской земле и поблагодарил за принятие приглашения совершить официальный визит, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Сколько бы мы встреч не проводили – у нас всегда имеются актуальные вопросы для обсуждения. Ситуация в мире довольно непростая. В этой связи необходимо чаще встречаться и обсуждать возникающие проблемы. За прошедшие четверть века взаимоотношения между Казахстаном и Турцией развиваются сугубо в дружеском, братском русле», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что во время последнего визита Президента Турции в Казахстан были достигнуты ряд договоренностей в сфере экономики.

«В рамках принятых соглашений проводится большая работа, многие проекты реализованы, некоторые находятся в стадии завершения. Проблемы регионального характера имеются как у нас, так и в Турции и сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью для обсуждения этих вопросов», - подчеркнул Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Турции за намерение принять участие в работе Саммита Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям, которая пройдет 10 сентября в Астане.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на предстоящий шестой раунд астанинских переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, который пройдет в столице Казахстана 14 сентября.

В свою очередь, Президент Турецкой Республики выразил благодарность за приглашение посетить Казахстан.

Эрдоган отметил, что Турция прилагает все усилия для экономического, политического, культурного, военно-промышленного взаимодействия с Казахстаном.

«В настоящее время товарооборот между Турцией и Казахстаном составляет около 2 млрд долларов и я считаю, что это недостаточный показатель. Согласно договоренностям, наша цель – увеличение товарооборота до 5 млрд долларов. Полагаю, что потенциал наших стран вполне позволяет достичь такого уровня»,- заявил Глава Турецкой Республики.

Также, Реджеп Эрдоган выразил особую признательность Нурсултану Назарбаеву за его миротворческую деятельность, направленную на решение региональных проблем.

Президент Турции подчеркнул важность предстоящей 14 сентября 2017 года в Астане встречи по сирийской проблеме и выразил надежду на ее позитивное влияние на ход Женевских переговоров.

Ранее сообщалось, что Назарбаев обсудит с Эрдоганом региональные вопросы, в том числе ситуации в Сирии, Ираке, Палестине и Мьянме. Также предполагается подписание двусторонних договоров между Казахстаном и Турцией.

Источник: https://www.nur.kz/1612490-o-chem-govorili-nazarbaev-erdogan-fot.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=online_pusher