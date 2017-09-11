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На Кубани завершился Единый день голосования

В 20.00 закрылись все 2779 избирательных участков в Краснодарском крае.

По данным крайизбиркома на 19.30 явка составила 38,61% или 1 миллион 550 тысяч человек. Как отметили в избирательной комиссии Краснодарского края, это практически на уровне выборов в Законодательное собрание края пятого созыва, проходивших в 2012 году.

Официальные результаты выборов будут объявлены завтра.

 

 

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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