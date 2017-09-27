Министр экономики сравнил биткоин с «МММ»

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Увлеченность граждан криптовалютами «несет опасность» для тех, кто в них инвестирует, а динамика стоимости биткоина «очень похожа на динамику стоимости акций МММ». Об этом заявил министр экономики Максим Орешкин. Он подчеркнул, что государство «не сможет защитить этих людей», «они действуют абсолютно на свой страх и риск». При этом, по мнению Орешкина, Россия не должна оставаться на задворках технологий, должна лидировать в этом процессе. В ближайшем будущем можно ожидать репрессивных мер в отношении тех, кто занимается криптовалютами, заявил в эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

«Я думаю, что это почти официальная позиция, потому что это все-таки еще предупреждение, никаких особых репрессивных действий против криптовалюты, и тех, кто ими занимается, мы пока не видим. Но мы их уже можем ожидать на том основании, что, действительно, криптовалюты - это пузырь, пузырь колоссальный, и пузырь, который предполагает большой риск для тех, кто входит в эту игру особенно сейчас, на ее пике, и может потерять деньги. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, это не единственная причина, почему такая позиция государства звучит. Дело в том, что криптовалюта подрывает государственную денежную монополию, и создает для государства угрозу. И с угрозой того, что можно будет торговать, делать переводы, не уплачивая никаких налогов, комиссий, и, одновременно, не работая на поддержание курса рубля, с этой угрозой как-то нужно государству справляться, что-то делать», - объяснил эксперт.

Источник: Sputnik