/Официальные новости/
Вениамин Кондратьев поручил оперативным службам Краснодарского края перейти на усиленный режим работы в связи с непогодой
По распоряжению губернатора все оперативные службы края переведены на усиленный режим работы, главам муниципалитетов поручено держать ситуацию на личном контроле. Сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, что по данным ГМБ-Новороссийск: в Новороссийске ожидается УРАГАН северо-восточный порывами 35 м/с, высота волн 13-20 дм.
Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.
Категория: Новости / Официальные новости