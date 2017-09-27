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Вениамин Кондратьев поручил оперативным службам Краснодарского края перейти на усиленный режим работы в связи с непогодой

По распоряжению губернатора все оперативные службы края переведены на усиленный режим работы, главам муниципалитетов поручено держать ситуацию на личном контроле. Сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, что по данным ГМБ-Новороссийск: в Новороссийске ожидается УРАГАН северо-восточный порывами 35 м/с, высота волн 13-20 дм.

Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

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