В Новороссийске сохранится северо-восточный ветер в порывах 30-33 м/с, возможен ураган

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На Шесхаресе сила ветра достигала в порывах 32 метра в секунду. Коммунальных и техногенных аварий в городе нет. Порывами ветра повалено 9 деревьев и два остановочных комплекса. Остановочные комплексы восстановлены. Коммунальные службы убирают поваленные деревья и сухие ветки. Пострадавших нет. От сильного ветра частично пострадала инфраструктура пляжей. Ущерб нанесен строящимся объектам. На строящемся спортивном комплексе в Алексино разрушена кровля, на ряде строек частично разрушено ограждение. Сообщает пресс-служба администрации МО Новороссийск.

По прогнозу в Новороссийске в среду 27 сентября, ночью и утром в четверг 28 сентября сохранится сильный северо-восточный ветер в порывах 30-33 м/с, возможен ураган силой 35 /с.

В 13.00 население города Новороссийска оповещено об урагане включением сирен и сирено-речевых установок. По всем каналам связи и средствам оповещения объявлено об урагане. Приняты конкретные меры безопасности в школах и дошкольных учреждениях. Скорректированы графики работы школ и детских учреждений с учетом обеспечения безопасности детей.

Администрацией города совместно с полицией ограничено движение большегрузных автомобилей в сторону Геленджика ввиду опасности сильного бокового ветра.

Силы и средства муниципального звена РСЧС г. Новороссийска работают в готовности ПОВЫШЕНАЯ. Все предприятия города, организации транспорта и связи работают в штатном режиме. Объекты морского порта Новороссийск работают по штормовому предупреждению. Администрация города Новороссийск, ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы города оперативно реагируют на изменение обстановки и принимают все необходимые меры для обеспечения нормальной работы объектов города.

Силы РСЧС города находятся в Повышенной готовности.

За помощью обращайтесь по телефонам экстренной помощи:

112, 101, 102,103, Безопасный город- 637-076,

ЕДДС - 61- 08- 01

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск