Александр Усс назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края
Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Красноярского края».
В связи с заявлением Губернатора Красноярского края Толоконского В.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Красноярского края Толоконского В.А. по собственному желанию.
2. Назначить Усса Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: Президент.рф
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