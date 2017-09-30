Александр Усс назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края

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Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Красноярского края».

В связи с заявлением Губернатора Красноярского края Толоконского В.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Красноярского края Толоконского В.А. по собственному желанию.

2. Назначить Усса Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Источник: Президент.рф