Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены разделом «Объекты религиозного назначения»

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Подписанным постановлением Правила дополнены разделом «Объекты религиозного назначения». До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

Внесёнными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений.

Документ согласован с Межрелигиозным советом России.