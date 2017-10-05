Правительство внесло законопроект  об упрощении порядка предоставления участков недр для добычи подземных вод

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Распоряжение от 2 октября 2017 года №2141-р. Законопроектом предлагается отменить необходимость проведения государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального значения, которые предоставляются для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности или сельского хозяйства в объёме добычи не более 100 м3 в сутки.

Согласно действующей редакции статьи 29 Закона «О недрах» не требуется проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в отношении запасов подземных вод исключительно на участках недр местного значения, предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объём добычи которых составляет не более 100 м3 в сутки.

Плата за проведение государственной экспертизы, поступающая в доход федерального бюджета, составляет 10 тыс. рублей. При этом затраты из федерального бюджета на подготовку материалов для государственной экспертизы значительно превышают плату за её проведение. В то же время работы по подсчёту запасов полезных ископаемых в рамках подготовки госэкспертизы проводятся преимущественно за счёт федерального бюджета, поскольку недропользователями являются, как правило, организации, подведомственные федеральным органам власти.

Законопроектом предлагается отменить необходимость проведения государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального значения, при пользовании которыми необходимо использование земельных участков из состава земель обороны, безопасности и которые предоставляются для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, объём добычи которых составляет не более 100 м3 в сутки.

Учитывая малый дебет скважин (до 100 м3), недропользование на участках недр без соответствующего подсчёта запасов подземных вод не окажет существенного влияния на гидрогеологическую среду.