Депутаты предложили продлить до семи лет период выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком

/Официальные новости/

Депутаты Государственной Думы Сергей Вострецов и Сергей Катасонов выступили с законодательной инициативой о продлении периода выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от трех до семи лет, если ребенку не предоставлено место в яслях или детском саду.

Законопроектом №278518-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях граждан, имеющим детей» устанавливается, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка.

«Пособие по уходу за ребенком, в случае не предоставления места в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, будет выплачиваться только в том случае, если есть соответствующий подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить места в государственной или муниципальной образовательной организации», - отмечается в пояснительной записке.

Данная мера корреспондируется с положениями Трудового кодекса, согласно которому отпуск по уходу за ребенком предоставляется на три года. Авторы подчеркивают, что «реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки».

В настоящее время ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до полутора лет, его размер составляет около 40% от среднего заработка родителя и зависит от региона проживания семьи. По достижении ребенком трех лет выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50 руб. Ранее пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет предусмотрено не было.

Источник: Госдума РФ