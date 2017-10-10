Утвержден Перечень местностей Краснодарского края, удаленных от сетей связи

/Официальные новости/

Главой администрации (губернатором) Краснодарского края 25.09.2017 принято постановление № 736, утвердившее Перечень местностей Краснодарского края, удаленных от сетей связи, в который включены 1687 населенных пунктов края.

Его принятие обусловлено требованиями статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», предусматривающей, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 данного Федерального закона, и подписанного лицом, выдавшим этот документ.

При этом указанной нормой Федерального закона установлено, что перечень отдаленных или труднодоступных местностей утверждается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В силу Закона Краснодарского края от 19.12.2016 № 3535-КЗ таким органом на территории края является высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края - администрация Краснодарского края.

Текст указанного постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края размещен на официальном сайте администрации Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru) и официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Источник: Прокуратура Краснодарского края