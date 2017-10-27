«Фонд продовольствия «Русь» подвел итоги акции «Подари обед ребенку»

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В результате национальной благотворительной акции «Фонда продовольствия «Русь» и бренда KFC было привлечено более 26 миллионов рублей пожертвований от гостей ресторанов сети. Эти средства были направлены на приобретение 2,8 миллионов продуктовых наборов, предназначенных для поддержки малоимущих российских семей в 2018 году.

Акция прошла с 1 по 21 сентября 2017 года в 540 ресторанах KFC в более чем 100 городах России. Основная цель – сбор денежных средств для оказания продовольственной помощи российским малоимущим семьям с детьми. В мероприятии приняло участие 2,3 миллиона гостей ресторанов бренда. На привлеченные средства «Фонд продовольствия «Русь» закупил макароны, гречку, рис, геркулес, горох, подсолнечное масло для поддержки малоимущих семей с детьми. В настоящий момент волонтеры занимаются формированием продуктовых наборов для передачи благополучателям.

«Благодаря проводимым в KFC акциям мы имеем возможность расширять географию оказываемой помощи, например, в этом году у нас уже открылся цех фасовки продуктовых наборов в Краснодаре, до конца года запустим пункты в Самаре, Казани и Омске», - отметила руководитель «Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько.

«Социальная ответственность является важнейшей частью корпоративной культуры KFC Россия, ежегодно мы реализуем порядка 250 волонтерских проектов силами собственной Лиги Волонтеров и регулярно проводим совместные акции с партнерскими фондами. Хотелось бы выразить признание фонду, волонтерам и сотрудникам KFC за отличную работу. И огромную благодарность гостям наших ресторанов, которые проявили чуткость и щедрость. Отмечу, что по итогам акции рекордное количество пожертвований в размере 300 тысяч рублей собрал московский ресторан KFC на Грузинском валу (метро Белорусская)», - комментирует генеральный директор KFC Россия и СНГ Раиса Полякова.

Первая акция «Подари обед ребенку» состоялась в 2015 году. Количество продуктовых наборов по итогам трех акций - более 6 миллионов штук. Общая сумма собранных в 2015-2017 году пожертвований составила более 60 миллионов рублей.

Благодаря сотрудничеству фонда с производителями, ресторанами, оптовыми складами продукты удается закупать по максимально низким ценам. Волонтеры фасуют и раздают продуктовые наборы совершенно бесплатно. Такой процесс с большим числом вовлеченных неравнодушных участников позволяет возрождать культуру продовольственной помощи, которая была присуща нашим предкам.

Источник: Пресс-офис KFC