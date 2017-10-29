Народный фронт предлагает создать принципиально новую модель оценки качества работы организаций социальной сферы

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Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили создать новую модель системы Независимой оценки качества (НОК) работы организаций социальной сферы. Для этого, по мнению экспертов ОНФ, Правительству следует проанализировать причины низкой востребованности существующей системы НОК, изучить успешные практики систем обратной связи с гражданами и сделать реинжиниринг заложенных в систему Независимой оценки качества процессов.

Координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов отметил, что в настоящее время в Госдуме рассматривается федеральный законопроект о совершенствовании системы Независимой оценки качества оказания услуг организациями соцсферы. Документ, подготовленный кабмином по поручению президента РФ, направлен на решение проблем НОК, обозначенных Народным фронтом на заседании Государственного Совета 4 мая 2017 г. Однако в ОНФ считают, что подготовленные правительством изменения не смогут в полной мере обеспечить качественную обратную связь с потребителями услуг в социальной сфере. Эксперты ОНФ уверены, что необходима новая модель.

«Изменяется закон о Независимой оценке качества, и мы участвуем в его обсуждении. В общем, некоторые вещи, наверное, станут более независимыми, но мы считаем, что к принципиальным изменениям в обществе, в нашем с вами восприятии системы обратной связи это вряд ли приведет. Совершенно точно нужно строить другую систему. В этом смысле правительству РФ нужно посмотреть на несколько вещей: сделать анализ того, почему управленцам не нужна эта технология, почему они ей не пользуются. Также нужно сделать анализ систем обратной связи, которые сегодня уже есть и заточены под философию «жалоба как подарок». После этих двух анализов нужно вернуться к реинжинирингу процессов, которые должны происходить в системе обратной связи», - заявил Климов.

Также активисты Народного фронта предлагают профильным министерствам разработать управленческие стандарты для учреждений социальной сферы, добавил Климов. По его словам, опыт работы проекта ОНФ «Народная оценка качества» показал, что огромное количество выявленных в ходе рейдов проблем носят именно управленческий характер.

На сайт проекта ОНФ «Народная оценка качества» www.narocenka.ru ежедневно поступают жалобы и предложения о качестве работы учреждений социальной сферы. Эксперты ОНФ отметили, что на сегодняшний день в работу включились более 21 тыс. граждан. За полгода работы проекта оценки граждан получили 2 тыс. 440 учреждений социальной сферы. Больше всего нареканий (13,5 тыс. отзывов) поступило от россиян на уровень обслуживания в поликлиниках.

Виктор Климов отметил, что по итогам анализа обращений активисты Народного фронта выезжают в рейды и проверяют претензии жителей. На сегодняшний день активисты ОНФ провели более тысячи рейдов по поликлиникам в 85 регионах РФ. Итоги проверок показали, что практически во всех поликлиниках граждане сталкиваются с одними и теми же проблемами. В основном люди жалуются на то, что очень сложно попасть на прием к врачу, на обследование и приходится долго ждать в очереди (49%).

«В среднем граждане оценивают поликлиники на уровне 3,6 баллов. Если смотреть по критериям, то самая низкая оценка граждан, как правило, касается комфортности пребывания в учреждениях, а самая высокая относится к критерию доброжелательности - очень многие говорят о том, какие у нас хорошие врачи. Если говорить в целом о нарушениях, зафиксированных в 13,5 тыс. поликлиник, то 43%- это оценки «3» и ниже балла»,- отметил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По его словам, наиболее активно в оценке работы учреждений соцсферы в рамках проекта «Народная оценка качества» участвовали граждане из Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Оренбургской и Московской областей, Республики Татарстан, Краснодарского края, городов Санкт-Петербург и Москва. Уровень активности граждан в этих регионах более, чем в два раза выше, чем в других субъектах России.

Проект ОНФ «Народная оценка качества» ставит своей главной задачей сделать независимую оценку качества (НОК) работы учреждений социальной сферы эффективнымОбщероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан. инструментом общественного контроля, чтобы мнение гражданина стало решающим. Активисты ОНФ путем анкетирования граждан выяснят, насколько их мнение совпадает с той официальной оценкой, которая уже дана организации в рамках Независимой оценки качества. Результатом работы проекта станет общественный доклад о состоянии системы НОК, а также предложения по совершенствованию законодательства в этой области.

Источник: Пресс-служба ОНФ