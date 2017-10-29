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Турецкие томаты вернутся в РФ с 1 ноября

Россия и Турция договорились о поставках турецких томатов в объеме 50 тыс. т с 1 ноября 2017 года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, председательствующий в российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

«Обсуждали снятие ограничений в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тыс. т томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — цитирует Новака ТАСС. 
При этом министр экономики Турции Нихата Зейбекчи заявил, что к 2020 году товарооборот с Россией будет увеличиваться на 35% ежегодно. За последние восемь лет этот показатель уже вырос на 30 %, однако пока это ниже, чем было до введения взаимных санкций. 
«К 2020 году $100 млрд - именно та цифра, которую мы сможем достичь» - сказал Зейбекчи.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/world-news/17525-Tureckie-tomaty-vernutsja-v-RF-s-1-nojabrja

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Категория: Новости / Официальные новости

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