 В правилх дорожного движения появилась специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка»

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Постановление от 20 октября 2017 года №1276. Внесёнными в Правила дорожного движения изменениями установлена специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка» в виде перекрестия жёлтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрёстка. Цель этих изменений – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.

В настоящее время на автомобильных дорогах России одними из наиболее проблемных участков, связанных с совершением дорожно-транспортных происшествий и затруднениями движения, являются перекрёстки.

Во многом такая ситуация обусловлена нарушением участниками дорожного движения пункта 13.2. Правил, в соответствии с которым запрещается выезд на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынуждает водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях такое нарушение влечёт наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей. Фактическое применение такой меры административного воздействия сдерживается сложностями администрирования. Один из возможных способов решения этого вопроса – использование специальной дорожной разметки.

Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми установлена специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка» в виде перекрестия жёлтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрёстка.

Цель принятого решения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.