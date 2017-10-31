В Думу внесен законопроект о правовом регулировании вопросов индивидуального жилищного строительства, сноса объектов капитального строительства,

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Распоряжение от 30 октября 2017 года №2406-р. Законопроект направлен на устранение пробелов правового регулирования в сфере строительства объектов индивидуального жилищного строительства, сноса объектов капитального строительства и земельно-имущественных отношений при строительстве и сносе таких объектов, а также на совершенствование государственного строительного надзора. Законопроектом, в частности, предусматривается определение объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), введение дополнительного ограничения по предельной высоте таких объектов, различное правовое регулирование для объектов индивидуального жилищного строительства (жилых домов), садовых домов общей площадью до 500 и более 500 кв. м. Кроме того, Градостроительный кодекс предлагается дополнить понятием «снос» и главой, направленной на урегулирование вопросов, связанных со сносом объектов капитального строительства.

Законопроектом предлагается определить объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) как отдельно стоящий жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 м и не состоящий из квартир или блок-секций. При этом предусматривается введение дополнительного ограничения по предельной высоте объектов индивидуального жилищного строительства.

Предлагается также установить различное правовое регулирование для объектов индивидуального жилищного строительства (жилых домов), садовых домов общей площадью до 500 и более 500 кв. м.

Определяются особенности государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома), садовые дома, созданные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, на садовых земельных участках.

Предусматривается возможность государственного строительного надзора в отношении объектов, проектная документация которых не требует проведения экспертизы, в случае если информация о соответствующих нарушениях поступила в органы государственного строительного надзора. Предлагается также наделить органы государственного строительного надзора правом проведения проверок объектов капитального строительства, в отношении которых государственный строительный надзор не осуществляется.

Законопроектом предлагается установить механизм прекращения прав на земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, в случае неисполнения решения о её сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями.

В целях устранения правового пробела в части регулирования процедурных вопросов, связанных со сносом объектов капитального строительства, предлагается дополнить Градостроительный кодекс понятием «снос» и главой, направленной на урегулирование вопросов, возникающих в связи со сносом объекта капитального строительства.

Соответствующие изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс, федеральные законы от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 30 декабря 2015 года №459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 октября 2017 года.