УФСИН России по Краснодарскому краю приняло участие в круглом столе на тему: «Исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений»

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Всероссийский круглый стол на тему: «Исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений» состоялся по инициативе ФСИН России в режиме видеоконференцсвязи. Руководство ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, правоохранительных структур и общественных организаций обсудили проблемы и результаты работы пенитенциарного ведомства по исправлению осужденных и предупреждению новых преступлений, поделились накопленным опытом работы с осужденными, рассказали о новых и действующих в местах лишения свободы проектах по ресоциализации правонарушителей и закоренелых преступников.

От Краснодарского края в круглом столе приняли участие врио начальника регионального УФСИН Владимир Гончаров;начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Краснодарского края Юрий Уджуху; врио заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рудов; начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Минюста России по Краснодарскому краю Владимир Стройков; начальник отдела по защите конституционных прав граждан аппарата уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Иван Балабаев; начальник организационно-аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Наталья Одинцова; начальник управления занятости населения Министерства труда и социальной защиты Краснодарского края Николай Зародов; заместитель председателя ОНК Краснодарского края Андрей Эпп; ведущий консультант отдела общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Светлана Мисенко; председатель Краснодарской региональной общественной организации «Здоровое поколение» Наталья Стрельцова; настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, помощник начальника УФСИН России по Краснодарскому краю по организации работы с верующими Василий Плиска; сотрудники аппарата Управления и подведомственных УФСИН подразделений.

Открыл заседание круглого стола заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев. Передовым опытом по решению вопросов исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступленийподелились руководители территориальных органов ФСИН по Красноярскому краю, Саратовской области и Республике Карелия. После докладов состоялось обсуждение причин, способствующих повторному совершению преступлений и способов недопущения роста рецидива. Свою точку зрения по данной теме высказали участвовавшие в круглом столе специалисты государственных органов и представители общественных организаций.

По результатам круглого стола ФСИН России разработает рекомендации по совершенствованию социальной, воспитательной и психологической работы с осужденными и предложит новые способы взаимодействия с государственными и общественными структурами в вопросах ресоциализации и постпенитенциарной адаптации осужденных.

Во время отбывания наказания и перед освобождением осужденных решением их непростых проблем целенаправленно занимаются сотрудники учреждений УИС. Осужденным оказывается помощь в трудоустройстве, восстановлении паспортов и иных документов, поиске работы и жилья, получении пенсий и социальных пособий, восстановлении социально полезных связей, сохранении семей, лечении и профессиональном обучении. ФСИН России стремится к тому, чтобы в общество возвратились законопослушные граждане с трудовыми навыками, образованием и целями в жизни.

Сразу после завершения всероссийского круглого стола, в УФСИН России по Краснодарскому краю прошло подробное обсуждение поднятыхна нем проблемных вопросов с проекцией на региональный опыт. Все выступавшие были едины во мнении, что задача исправления и успешной адаптации осуждённого в обществе после освобождения возможна только при тесном взаимодействии правоохранительных органов, социальных учреждений, общественных организаций, представителей духовенства. Также было отмечено, что в Краснодарском крае такое взаимодействие налажено.