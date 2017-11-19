Впервые артиллеристы ЮВО в составе разведывательно-огневого контура задействовали 7 типов артиллерийских систем

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Впервые, на полигоне Кадамовский в Ростовской области, артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактических занятий в составе разведывательно-огневого контура (РОК) задействовали 7 типов артиллерийских систем.

В рамках инструкторско-методического сбора руководящего состава, под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, проведены показные занятия по организации боевой подготовки. Участникам сбора были продемонстрированы новейшие методики управления огнем с применением опыта боевых действий современных вооруженных конфликтов.

В составе РОК нанесли огневой удар артиллерийские расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», «Торнадо-У», артиллерийских орудий 2А65 «Мста-Б», минометов 2Б12 «Сани» и 2Б14 «Поднос».

Также командиры соединений и воинских частей получили мастер-класс по организации занятий боевой подготовки в учебных модулях – на полигоне, приказарменной учебно-материальной базе и в учебных классах. Порядок организации занятий по тактике, огневой подготовке и вождению боевых машин участникам сбора был представлен в дневное и в ночное время.

В 2017 учебном году в ракетных войсках и артиллерии (РВиА) ЮВО проведено более 650 тактических учений различного уровня, выполнено около 4,8 тыс. огневых задач с боевой стрельбой и проведено более 500 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность боевой подготовки РВиА ЮВО возросла на 15%.

В ходе боевой учебы применялись современные образцы вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Смерч», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», самоходные артиллерийские орудия «Нона», 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и др.

В отчетном периоде артиллеристы и ракетчики ЮВО израсходовали более 45 тыс. снарядов и мин и более 6,1 реактивных снарядов различного калибра, что более чем в 1,5 раза превысило показатели аналогичного периода предыдущего года.

Основные усилия подготовки ракетных войск и артиллерии военного округа в 2017 учебном году были направлены на подготовку подразделений ракетных войск и артиллерии в составе разведывательно-огневых (ударных) контуров с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств инструментальной артиллерийской и войсковой разведки.

По итогам года командованием ЮВО в лучшую сторону отмечены ракетно-артиллерийское и артиллерийское соединение 58 общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе.

Источник: пресс-служба Южного военного округа