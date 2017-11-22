В Правительстве сообщили введении новой разновидности визы на въезд в Россию

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Постановление от 20 ноября 2017 года №1400. Вводится новая разновидность обыкновенной визы – виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России. Эта виза будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России.

Федеральным законом от 7 июня 2017 года №111-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми установлено, что иностранному гражданину или лицу без гражданства (далее – иностранный гражданин) при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание в России выдаётся обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России. Виза временно проживающего лица выдаётся иностранному гражданину территориальным органом МВД России при выдаче ему разрешения на временное проживание в России на срок действия такого разрешения.

В связи с этим подписанным постановлением внесены изменения в Положение об установлении формы визы, порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока её действия, восстановления её в случае утраты, а также порядка аннулирования визы (утверждено постановлением Правительства от 9 июня 2003 года №335). Категория «обыкновенная виза» дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России.

Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной.

Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной.

Источник: Правительство РФ