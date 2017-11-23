Прокуратура заблокировала сайт рекламирующий квартиры в "замороженном" доме
Прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлено семь сайтов, на которых размещались предложения о продаже квартир в жилом комплексе «Центральный парк», возводимом по ул. Орыбвной, 22/1.
На данных ресурсах содержалась информация о продаже квартир в жилом доме, срок действия разрешения на строительство которого истек, строительство не осуществляется, опубликованы сведения о цене, месте его нахождения, количестве комнат.
В целях ограничения доступа к указанным сайтам прокуратурой округа в Первомайский районный суд г. Краснодара направлено заявление о признании размещенной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: Прокуратура Краснодарского края
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