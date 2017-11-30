Виктор Хрестин встретился с молодежным активом города

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Молодогвардейцы курорта рассказали главе муниципалитета о своей работе за минувший год и поделились планами на предстоящий.

Такие встречи в конце года уже стали традиционными. На этот раз молодогвардейцы встретились с главой города в стенах городской администрации. После просмотра презентаций, в которых были отражены основные направления работы геленджикских молодогвардейцев в течение этого года, Виктор Хрестин поблагодарил ребят за активную жизненную позицию и реализацию целого ряда важных проектов. Особый интерес у главы города вызвала презентация о работе молодогвардейцев в медиапространстве: в минувшем году ребята записали несколько роликов – ко Дню рождения Президента, в поддержку движения Putin Team, о предстоящих выборах и другие. Кроме того, член штаба Константин Хорышев активно занимается развитием проекта «Краевое молодёжное телевидение Молод.ТВ».

- Сегодня Интернет и телевидение занимают важную роль в жизни общества. Но вместе с тем очень важно анализировать информацию, которая поступает к вам из мировой паутины, не погружаться полностью в социальные сети, а читать побольше книг, смотреть документальные фильмы, путешествовать. Это позволит вам ощущать полную картину происходящего в мире, - сказал Виктор Хрестин.

Стоит отметить, что сегодня актив геленджикского местного штаба «Молодой Гварди» - это более 100 ребят с разными интересами и взглядами, интересующиеся политикой и историей, лидеры школьного ученического самоуправления, волонтёры, спортсмены, вокалисты и танцоры.